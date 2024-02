O nosso sistema eleitoral está esgotado?

Não é um tema de campanha eleitoral, nem está na primeira linha da preocupação dos cidadãos, mas mexe com as estratégias de todos os partidos. A reforma do sistema eleitoral tem sido tema de debate académico e político, mas não se vislumbram mudanças num sistema que reflete um quadro de forte litoralização e centralismo.

É altura de mudar o sistema eleitoral? Faz sentido criar um círculo nacional de compensação para evitar desperdício de votos nos distritos do interior? O que nos ensina a experiência do sistema eleitoral dos Açores? Oiça o debate neste Da Capa à Contracapa. São convidados deste programa os politólogos Nuno Sampaio e Mariana Lopes da Fonseca.