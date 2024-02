Num país de baixos índices de leitura e numa altura de predominância digital, qual é a missão das bibliotecas? Quem as procura? E que recursos têm para responder às necessidades das suas populações? Neste episódio do Da Capa à Contracapa chamamos à conversa Manuel Carvalho Coutinho, autor do ensaio «A Biblioteca, uma segunda casa» e Susana Silvestre, que esteve à frente da Rede de Bibliotecas na Câmara Municipal de Lisboa.