Afinal, quantas pessoas se abstêm em Portugal?

Até que ponto a taxa de abstenção em eleições nacionais corresponde ao número de eleitores que escolheu não votar? Para responder a esta pergunta, a Fundação Francisco Manuel dos Santos acaba de lançar um novo policy paper que analisa a abstenção técnica em Portugal entre 2001 e 2021. Além de comparar os resultados nas diferentes regiões, posiciona o nosso país face a outros países europeus e apresenta propostas para resolver o problema do sobrerrecenseamento eleitoral. Conheça o estudo e oiça este programa da Renascença feito em parceria com a Fundação. São convidados um dos coordenadores do novo policy paper, o investigador do IPRI-NOVA João Cancela, que tem trabalhado no domínio da política comparada e no comportamento político em particular, especialmente no campo da participação política; E a analista eleitoral Carla Luís, investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Carla Luís integra ainda a equipa de peritos no gabinete de Instituições Democráticas e Direitos Humanos da OSCE, em Espanha. O debate tem a moderação do jornalista José Pedro Frazão.