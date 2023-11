Nesta edição do Da capa à contracapa debatemos a situação política espanhola. Quais são as soluções mais prováveis para o governo de Espanha? É possível encontrar soluções moderadas num país tão dividido? Oiça aqui a análise com dois especialistas: o politólogo Diogo Noivo e o antigo embaixador português em Espanha António Martins da Cruz.