Para onde caminha a NATO?

Os resultados da cimeira da Aliança Atlântica em Vilnius, na Lituânia, são analisados num debate com a participação de José Pedro Teixeira Fernandes, Professor e Investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa; E de Bruno Cardoso Reis, também Professor Universitário e Investigador, sub-director do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE IUL) e autor do ensaio "Pode Portugal ter uma Estratégia?" pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.