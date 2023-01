O que podem fazer as políticas públicas para travar as desigualdades em Portugal? Descubra no Da Capa à Contracapa desta semana, numa emissão da Renascença onde se debatem o papel do Estado, das empresas e do poder político no combate às desigualdades sociais e económicas.

Neste programa, com moderação de José Pedro Frazão, são convidadas as economistas Catarina Reis, investigadora na área da Macroeconomia, com particular ênfase no desenho de políticas ótimas para o governo; e Susana Peralta, que tem feito investigação na área da economia pública e política, com ênfase nas áreas da Microeconomia, Teoria dos Jogos e Economia da Pobreza.

