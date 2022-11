Como educar para as alterações climáticas?

No Da Capa à Contracapa desta semana, debatemos o “Ambiente e as Alterações Climáticas” no contexto do mês da Ciência e Educação da Fundação.



Os convidados são o presidente da Associação Portuguesa de Educação Ambiental, Joaquim Ramos Pinto; e o biólogo marinho João Correia, fundador da empresa Flying Sharks.

As alterações climáticas são um tema complexo, que envolve várias disciplinas científicas, atinge múltiplas dimensões das nossas vidas e que há décadas é alvo de campanhas de desinformação.

Como educar então para as alterações climáticas? Descubra neste programa.

O programa Da Capa à Contracapa é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para debater os grandes temas da atualidade. Vai para o ar à terça-feira à noite depois das 23h15 na Edição da Noite. As conversas são moderadas pelo jornalista José Pedro Frazão.