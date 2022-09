​Vamos ficar afogados em plástico?

No regresso de férias, o maior “intruso” dos Oceanos - o plástico - é o primeiro tema em debate no Da Capa à Contracapa na Renascença.



O que podemos fazer para travar este desastre ambiental? Descubra neste programa.

Paula Sobral, autora do ensaio “Oceano de Plástico”; e Luís Menezes Pinheiro, presidente do Comité Português para a Comissão Oceanográfica Intergovernamental; conversam com o jornalista José Pedro Frazão sobre o tema.

O Da Capa à Contracapa é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para ouvir na Edição da Noite e também em podcast nas plataformas habituais.