​Quais as grandes dificuldades para os jovens de hoje?

Na semana em que a Fundação Francisco Manuel dos Santos estreia na RTP um novo documentário sobre os jovens portugueses, “Juventudes”, conversamos no Da Capa à Contracapa da Renascença sobre os jovens de hoje e as dificuldades que se colocam no dia-a-dia e no futuro desta nova geração.



São convidados do programa o coordenador do documentário, o sociólogo Vítor Sérgio Ferreira, professor e investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa; e Adriana Cardoso, jovem licenciada em Ciências Farmacêuticas, atualmente a frequentar o mestrado na Universidade de Coimbra.

A conversa será moderada pelo jornalista José Pedro Frazão. Pode ouvir esta terça-feira depois das 23h00 na Edição da Noite da Renascença. O Da Capa à Contracapa é um programa produzido em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.