Guerra na Ucrânia e energia russa. Planos da neutralidade carbónica em risco?

Esta semana, o Da Capa à Contracapa debate os impactos da guerra no plano da energia.

O preço dos combustíveis está a pesar na carteira dos portugueses e há uma Europa a tentar fugir do gás e petróleo russos. Como acabar com a dependência do gás e petróleo russos e ao mesmo tempo manter metas de neutralidade carbónica na Europa?

Pode o nuclear voltar ainda mais forte? E será que Portugal está a salvo desta crise energética?

Nesta edição, são convidados os especialistas Artur Trindade, antigo secretário de Estado da Energia, e Jorge Vasconcelos, ex-presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) e autor do livro “A energia em Portugal”, lançado há três anos pela Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS).

