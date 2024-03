Governo de direita à mercê do PS, investir em Defesa é prioridade na UE

O PS não deve dizer que vai chumbar os orçamentos da Aliança Democrática (AD) logo à partida, defende o deputado socialista, Porfírio Silva, no programa Casa Comum, da Renascença.



O parlamentar defende que o PS não está obrigado a deixar o PSD governar, mas até admite que os social-democratas possam apresentar um "Orçamento simpático".

Do lado do PSD, Pedro Duarte concorda e pede responsabilidade ao Partido Socialista.

Ainda assim, o coordenador do conselho nacional de estratégia do PSD afirma que os socialistas não têm obrigação de nada.

O PS já veio afirmar que quer ser oposição. Porfírio Silva defende que o partido não pode deixar a baliza aberta para o Chega.

Em reação ao resultado das eleições do passado domingo, o social-democrata Pedro Duarte acredita que o crescimento do Chega está relacionado com a mediatização da justiça.