Há um novo jogo na net. "Password Game" possivelmente vai levá-lo a algum desespero

O jogo chama-se “The Password Game” e o objetivo é criar uma password que seja à prova de qualquer pirata informático. Mas atenção: esta palavra-passe vai ter de obedecer a várias regras, algumas muito específicas.

Para jogar tem de ir ao site do jogo. Quando entra, a primeira regra que tem de observar é que a password deve ter pleo menos cinco caracteres…. As regras seguintes são as normais: tem de incluir um número, uma letra maiúscula, um caracter especial. Depois começa a complicar: os dígitos na password somados devem dar 25, a password deve incluir um mês do ano e um número romano.



As regras vão-se se sucedendo e incluem elementos tão específicos como "emojis da fase da lua do dia em que estiver a jogar" ou o "nome de um país a que diga respeito uma determinada imagem" ou uma específica jogada de xadrez. No total são 35 regras.

Este jogo foi criado por um informático Neal Agarwal e lançado no fim de junho. O criador já se mostrou surpreendido como, apesar das dificuldades, várias pessoas têm conseguido chegar à password ideal.