"Eu Sou Digital". Conheça o programa que ajudar um milhão de portugueses a ligar-se à net

Chama-se "Eu Sou Digital" e foi lançado em julho deste ano. O programa é totalmente gratuito e dirige-se a maiores de 45 anos que nunca tenham utilizado a internet.

Nos objetivos deste programa prevê-se que sejam criados 1.500 centros de aprendizagem, por exemplo, em juntas de freguesia, em lares, em escolas, mas também em entidades privadas. Em pouco mais de três meses foram protocolados 250 centros, sendo que 20 já abriram portas ou estão prestes a fazê-lo e mais 100 devem abrir até ao fim do ano.

Este programa vive muito do voluntariado. Já conta com a inscrição de 1.300 voluntários dos quais 700 receberam formação e já são oficialmente mentores. Do lado dos alunos, há 250 pessoas inscritas para receber formação o que, diz o Ministério da Economia, está em linha com o previsto, sendo que o objetivo é formar, até ao fim de 2023, um milhão de pessoas.

Por causa da pandemia, tem sido dado um incentivo para que as academias funcionem em ambiente familiar, por exemplo, avós e netos, mas a ideia é que progressivamente a formação seja dado noutro tipo de ambientes.