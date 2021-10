Viajar de avião ou andar de carro de forma mais sustentável. Google vai dar uma ajuda

As alterações climáticas preocupam cada vez mais, cada vez mais gente e as tecnologias podem ter um papel nesta luta. É essa a ideia da Google que esta quarta-feira apresenta novidades amigas do ambiente.

A ideia da Google é simples: quer não só fazer a sua parte, como empresa, no combate às alterações climáticas, mas quer também ajudar que cada um de nós possa fazer mais facilmente escolhas sustentáveis.

Uma das principais ferramentas onde vai notar diferenças é no Google Maps. Quando usar esta aplicação para ir de um sítio para outro e quando o tempo de chegada for semelhante, o Maps vai apresentar-lhe, por defeito, o caminho que usa a menor quantidade de combustível. Se o tempo estimado de chegada for muito superior, o Maps continua a apresentar por defeito o outro, mas apresenta o caminho menos poluente como alternativa. Depois, a escolha será sua.

Esta nova função começa agora nos Estados Unidos e chega à Europa em 2022, ano em que, segundo estimativas, esta opção vai ter um impacto que corresponde a tirar 200 mil carros das estradas.

A Google promete também para breve outras novidades no Maps para facilitar o uso de bicicletas, como por exemplo, incluir informação sobre a inclinação dos caminhos ou locais para estacionar bicicletas.

Outra novidade que vai ser introduzida é pensada para quem vai comprar carro. Quando estiver a fazer pesquisa sobre este assunto, a Google promete vir a sinalizar de forma óbvia os modelos híbridos e elétricos. Aliás, em matéria de compras, a Google vai passar a dar sugestões amigas do ambiente também quando estiver a pesquisar para comprar eletrodomésticos muito consumidores de energia, como os aquecimentos ou os máquinas de lavar.

Uma ferramenta que vai já entrar em vigor é a seguinte: quando pesquisar sobre viagens de avião vai ser possível ver quais são os voos e até os lugares de avião que têm maior pegada carbónica. Depois, escolherá o que entender. Ainda no que diz respeito a viagens, vai existir outra novidade quando procurar um hotel, pois a gigante tecnológica vai sinalizar quais são as unidades que têm, comprovadamente, práticas mais amigas do ambiente.

Na apresentação destas novidades, a GOogle explicou que muitas pessoas se sentem perdidas sobre o que podem fazer para entrar nesta luta contra as alterações climáticas. Por isso, para o fim deste mês, quando fizer pesquisas de alguma forma relacionadas com este tema, os resultados vão incluir informações adicionais para ajudar a compreender detalhes sobre esta temática.



A Google enalteceu ainda o esforço que tem feito, como empresa, para contribuir para um ambiente melhor. Recordou que a sua atividade é neutra em carbono desde 2007, ou seja, desde esse ano que compensam de alguma forma as emissões de carbono que a sua atividade produz. A próxima meta que pretendem atingir é que, a partir de 2030, toda a energia que precisem para funcionar seja de origem renovável.