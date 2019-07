Ia mandar mensagem, mas agora não e depois esqueceu-se. Quantas vezes já lhe aconteceu?

As mensagens entraram na vida de quase todos nós e não há sinais de que estejam para sair. Primeiro foram os sms, depois os mails, depois as aplicações de troca de mensagens, como o WhatsApp. No entanto, pense bem... quantas vezes deixou de dar os parabéns a um amigo porque se esqueceu de mandar a mensagem)

A aplicação SkEDit permite contornar o problema. A app é gratuita e consegue agendar sms, mensagens de WhatsApp ou emails.

Atenção que há cuidados a ter, uma vez que o seu telefone e o conteúdo das mensagens ficam mais vulneráveis. O SKEDit é uma aplicação externa e por isso não deve transmitir informações importantes ou sigilosas, como por exemplo códigos secretos.