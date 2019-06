Ensaio Geral

Fernando Lemos. O que o artista andou para aqui chegar

08 jun, 2019 • Maria João Costa

No Ensaio Geral desta semana apresentamos “A Transparência do Tempo”, o livro do escritor cubano Leonardo Padura; escutamos o compositor Eurico Carrapatoso a falar sobre a obra que compôs e que evoca os 500 anos da viagem de Fernão de Magalhães. Evocamos a memória de Agustina Bessa-Luís, com Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC); e vamos ao encontro do artista plástico e poeta Fernando Lemos, que aos 93 anos regressa a Portugal ao fim de várias décadas para três exposições em Lisboa e dois novos livros sobre a sua obra.