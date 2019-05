Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Ensaio Geral

Quem é Gorge Mastromas? E uma história do teatro português

25 mai, 2019 • Maria João Costa

Os encenadores Tiago Guedes da peça “A Matança Ritual de Gorge Mastromas”, e Martim Pedroso, criador da peça “História Ilustrada do Teatro português”, são os convidados desta semana do programa Ensaio Geral da Renascença, gravado no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.