Medina quer gestão da ferrovia na Grande Lisboa

O presidente da Câmara de Lisboa defende que a gestão da ferrovia na zona passe para a tutela da Área Metropolitana de Lisboa.

“Nós propusemos ao Governo que era importante que a Área Metropolitana [de Lisboa] pudesse assumir competências relativamente à gestão do meio da ferrovia e todos os meios pesados”, disse o Fernando Medina, no espaço de debate do programa da Renascença “As Três da Manhã”.

Os problemas nos transportes públicos foram o principal tema de discussão neste espaço, no dia que se registam novas dificuldades nas ligações fluviais entre as duas margens do rio Tejo.

“O país e a Área Metropolitana de Lisboa estão a sofrer um desinvestimento na área do transporte coletivo durante muitos anos”, acrescentou Medina.

Já o professor universitário João Taborda da Gama considera que “os transportes públicos estão à beira do colapso, nas áreas metropolitanas, sobretudo em Lisboa, porque vão ter um desejável maior afluxo com esta medida de reduzir o preço dos passes”.

“É preciso perceber qual é o modelo de gestão para que isto sirva melhor as pessoas”, rematou.