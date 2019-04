A frente de extrema-direita

Com o novo adiamento da saída do Reino Unido (que até pode acabar em “não saída”…) é quase certo que os britânicos terão de participar nas eleições para o Parlamento Europeu (PE) no fim de maio. O que é estranho, mas será legalmente necessário se, como é provável, o Reino Unido não abandonar a UE até 22 de maio.

Irão os futuros deputados eurodeputados britânicos, a existirem, participar na frente eurocética e anti-imigração que o italiano Salvini está a lançar? Pode acontecer que os britânicos que não querem o Brexit votem em massa (as sondagens dão-lhes agora dez pontos de vantagem sobre os que querem sair da UE), elegendo deputados europeístas. Nas anteriores eleições para o PE, os eurocéticos britânicos até ganharam (Nigel Farage foi eleito), porque a abstenção cresceu.

A frente internacional de extrema-direita que Salvini procura construir, com o apoio de Trump e do seu antigo chefe de campanha e ideólogo Steve Bannon, no imediato visa criar o maior grupo parlamentar no próximo PE. Para isso, terá de superar várias divisões entre os partidos de extrema-direita europeus.

Desde logo, várias posições de Salvini desagradam ao seu parceiro de coligação em Itália, o menos radical 5 Estrelas. E não deixa de ser curioso que este “nacionalista” tenha, ainda há poucos anos, liderado um partido, a Liga do Norte, que queria acabar com a nação italiana, criando, a Norte, um novo país, a Padânia…

Depois, há divergências quanto a Putin, que M. Le Pen aprecia e o partido polaco de direita, no poder, receia. Partido, aliás, que não participou na reunião que Salvini promoveu na segunda-feira passada. Também não participou o partido de V. Orbán, primeiro-ministro húngaro, nem o partido austríaco de extrema-direita que faz parte do governo. Salvini está contra a ortodoxia orçamental da Comissão Europeia, que os partidos nórdicos eurocéticos e o partido alemão de extrema-direita querem, ao contrário, reforçar.

Convém lembrar, além disso, que os chamados países de Visegrado – Polónia, Hungria, República Checa e Eslováquia (mas este país elegeu há pouco uma presidente que não é de extrema-direita) - não ajudaram a Itália quando este país recebia milhares de imigrantes que sobreviviam à travessia do Mediterrâneo. Depois, Salvini fechou a entrada aos refugiados.

Veremos se os deputados britânicos que eventualmente forem eleitos para uma curta estadia no PE serão ativos na tentativa liderada por Salvini de atacar a UE do interior. As promessas de T. May que ficaram nas conclusões da cimeira, na madrugada de ontem, são apenas uma declaração de intenções. O compromisso de que o Reino Unido, enquanto Estado membro da UE em vias de sair, se irá comportar de forma construtiva e responsável pode ser mandado para o lixo se T. May vier a ser substituída por um conservador como Boris Johnson, por exemplo.