Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Conciliar trabalho e família. "É a cultura que tem de mudar"

18 mar, 2019

Jacinto Lucas Pires e Henrique Raposo debatem as dificuldades existentes em Portugal em conciliar vida familiar e profissional e a redução no preço dos passes sociais que beneficiam, sobretudo, as grandes áreas metropolitanas.