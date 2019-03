Ensaio Geral

Uma viagem ao cérebro (mais vasto que o céu)

16 mar, 2019 • Maria João Costa , com sonorização de José Luis Moreira

No Ensaio Geral desta semana: a atriz Maria João Abreu é uma jornalista em crise na nova peça da Companhia Teatro de Almada, o novo livro do escritor Joel Neto, que se prepara para ver um dos seus livros adaptados ao teatro, as sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC) e a exposição “Cérebro: mais vasto que o céu”, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.