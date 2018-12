Ensaio Geral

Sugestões (literárias) de Natal

22 dez, 2018 • Maria João Costa

Um livro como presente de Natal. É isso que propomos neste Ensaio Geral. Para o ajudar ainda nos presentes de última hora, damos algumas sugestões. Entramos na livraria e escolhemos alguns dos novos livros de autores portugueses. No programa desta semana conheça os novos romances de Afonso Cruz, Djaimilia Pereira de Almeida e Dulce Maria Cardoso. A estas ideia acrescentamos também as escolhas literária com a assinatura de Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura. A fechar vamos conversar com a cantora Luísa Sobral sobre o seu novo disco.