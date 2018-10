"Tenho esperança que as instituições do Brasil" atenuem efeito Bolsonaro

O comentador da Renascença Henrique Raposo acredita que as instituições brasileiras, como a imprensa, a Justiça ou o Congresso consigam atenuar o efeito Bolsonaro, agora eleito Presidente da República.

No espaço de debate no programa Carla Rocha - Manhã da Renascença, Raposo diz ter esta esperança e deu vários exemplos de que as instituições têm conseguido fazer face à realidade. "A imprensa brasileira continua muito forte, assim como a Justiça e o Congresso que em 30 anos fez um "'impeachment' a dois Presidentes", exemplificou.

Já o escritor Jacinto Lucas Pires considera que este é o tempo de uma "resistência pacífica e democrática, a favor da saúde das instituições". "O discurso de ódio puxa a ódio e a ações concretas de violência", remata.