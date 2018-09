Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

PGR deve continuar no cargo? Rangel e Medina respondem

19 set, 2018

A polémica em torno da continuidade de Joana Marques Vidal à frente da Procuradoria-Geral da República e a visita do primeiro-ministro, António Costa, a Angola foram temas em análise no Casa Comum desta semana, com o socialista Fernando Medina e o social-democrata Paulo Rangel.