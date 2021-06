Fernando Santos põe a calculadora de lado. "Só dependemos de nós"

A derrota com a Alemanha foi assunto durante a conversa com o selecionador e foi tema bem debatido nos últimos dias no balneário. Fernando Santos identificou os problemas e os jogadores já sabem que será necessário fazer um jogo "mais intenso" para recuperar daquela partida e bater a França.

"Não podemos esquecer a Hungria, porque seria esquecer o jogo que fizeram com o campeão do mundo [empate a um com a França]. Não podemos fazer contas.Sabemos que só dependemos de nós, mas já sabíamos antes dos resultados de ontem [segunda-feira]", sublinha o treinador, em conferência de imprensa.

Fernando Santos recusa olhar para as contas que podem dar apuramento a Portugal para os oitavos de final do Campeonato da Europa, porque, sublinha, "só dependemos de nós".

O selecionador já disse, em conversa com os jornalista em Budapeste, que vai promover alterações no 11 inicial , esclarecendo que o fará, sobretudo, por uma questão física, de desgaste de algumas unidades e não por castigo, devido a qualquer erro.

A intensidade tem de ser colocada dentro do campo. Fizemos a introspeção, analisámos o jogo [com a Alemanha] e todos concluímos que a matriz de Portugal não esteve em campo. Houve vontade, mas faltou mais qualquer coisa. Todos temos noção de que alguma coisa não correu bem. Só com a Hungria tínhamos sofrido três golos [em 58 jogos", recorda.

Será com uma equipa com algumas diferenças, em relação à que alinhou de início com Hungria e Alemanha, mas com a matriz de sempre, que não esteve presente em todos os momentos no jogo com os germânicos.

A França é um adversário bem conhecido de Portugal e Fernando Santos reconhece que os jogos recentes, para a Liga das Nações, entre as duas seleções foram a base de trabalho para o desafio desta quarta-feira.

Os gauleses não contam com Dembelé, do Barcelona, por lesão, e a seleção nacional não contará com Nuno Mendes, ainda a recuperar dos problemas físicos que o têm afastado do trabalho. João Félix volta a ser opção.

O Portugal-França, decisivo para Portugal nas contas do apuramento para os oitavos de final do Euro 2020, acontece esta quarta-feira, às 20h00, em Budapeste. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.