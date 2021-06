​Fernando Santos vai “refrescar a equipa” frente à França

Retomando um hábito do Euro 2016, Fernando Santos conversou com os jornalistas, no dia seguinte a um jogo do Europeu. Ainda a digerir a derrota com a Alemanha, o selecionador admite mudanças frente à França. Numa fase informal da conversa, falou em nomes como Renato Sanches e João Moutinho, reconhecendo que a equipa melhorou quando ambos foram lançados no jogo de Munique.

No período em que Fernando Santos respondeu com os microfones ligados, argumentou as razões para as mudanças em que está a pensar para quarta-feira. “Depois de dois jogos muito intensos é normal que tenha que refrescar a equipa. Mas é importante dizer que não tem a ver com qualquer castigo. Por castigo não o faço. Só o faço por opção tática e estratégica para o jogo ou nesse caso da fadiga que se esteja a manifestar”, refere.

A azia de Munique O selecionador nacional foi questionado sobre o ambiente no balneário depois da derrota frente à Alemanha, uma derrota que não mereceu contestação dada a superioridade do adversário em campo. “A seguir ao jogo o mar estava muito encapelado e a barca vinha com muita azia, o que é perfeitamente normal. O momento é de abatimento após uma derrota como a de ontem [sábado]. Hoje de manhã [domingo] deixei os jogadores mais livres e nem tivemos o pequeno almoço em conjunto. Ao almoço ainda se sentia uma sensação de sonho tornado em pesadelo, mas depois do almoço começámos a conversar uns com os outros e a equipa no treino, que correu muito bem, já esteve alegre. Há vários que já passaram por isto. Jogadores que jogam em grandes ligas e já perderam finais e campeonatos. E também a equipa já passou por isso. Os jogadores são experientes e vão ultrapassar o momento”, garante.