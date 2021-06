Realizar 13 sonhos de idosos para combater a solidão? Saiba como ajudar

"Nunca é tarde para sonhar" é o mote de uma iniciativa da Associação Mais Proximidade, que apoia idosos isolados e sós que vivem na baixa de Lisboa.

Depois de mais de um ano de pandemia, que obrigou a períodos de confinamento muito difíceis para as pessoas idosas, sobretudo as que vivem sozinhas e isoladas, a associação decidiu levar por diante esta iniciativa que visa concretizar alguns sonhos dos mais velhos.

A ideia é trazer alguma normalidade à vida destas pessoas e proporcionar-lhes momentos de alegria e satisfação, cumprindo sempre todas as medidas exigidas pelas autoridades de saúde.

A lista de sonhos inclui coisas variadas, desde ir ver o mar a Cascais e lanchar lá, fazer um passeio de "Hipotrip" ou mesmo um simples passeio à beira-mar com uma pessoa com mobilidade reduzida e que, por isso, tem maior dificuldade em ir até lá. Há também quem queira regressar à terra natal - como uma senhora que quer visitar a escola onde andou, em Setúbal, ver a praia e recordar algumas das suas memórias de infância.

São desejos simples que vão dar ânimo nestes dias conturbados. Rita Roquette, responsável pela comunicação desta associação, explica que os sonhos a realizar são 13, destinados a pessoas com mais de 90 anos, todas elas já vacinadas.

Quem quiser contribuir para esta causa é muito simples. todas as informações podem ser encontradas no site desta instituição. Na secção das campanhas, os interessados podem encontrar todos os sonhos e ver a evolução do financiamento de cada um.