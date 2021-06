Portugal enfrenta hoje a Alemanha no primeiro teste de fogo à defesa do título

Contornar a história

O próximo adversário é a Alemanha, em Munique, num jogo em que a seleção portuguesa sabe que garante presença nos oitavos de final se vencer. Um empate também coloca Portugal numa posição muito favorável para a qualificação.

No entanto, o histórico das duas seleções é desfavorável para Portugal. Num total de 18 jogos, Portugal só venceu três vezes e é preciso recusar 21 anos para o último triunfo, na fase de grupos do Euro 2000, por 3-0.

Desde então, Portugal jogou quatro vezes contra a Alemanha e perdeu sempre: 4-0 na fase de grupos do Mundial 2014, 1-0 na fase de grupos do Euro 2012, 3-2 nos quartos de final do Euro 2008 e 3-1 no jogo de terceiro e quarto lugar do Mundial 2006.

Fernando Santos não tem medo e acha que Portugal pode contornar a história recente : "A seleção portuguesa passou a ser respeitada. Já era forte antes, mas havia quatro ou cinco seleções que, apesar de terem muita consideração por Portugal e pelos jogadores, acreditavam sempre que eram mais fortes e iam ganhar. Hoje, respeitam-nos mais, não têm tantas certezas".





Apesar da confiança, o selecionador nacional deixou rasgados elogios à Alemanha, que considera que é favorito por jogar em casa, em Munique.

"Esta equipa alemã é fantástica, muito coletiva e dominadora, mas sabe que vai ter pela frente uma grande equipa. Não tenho medo nenhum da Alemanha, mas daí a acharmos que Portugal é favorito a jogar na Alemanha contra a Alemanha é abusivo, e se o fizéssemos estaríamos muito perto de nem sequer empatar o jogo", afirmou.