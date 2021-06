Inglês Anthony Taylor apita visita de Portugal à Alemanha

O inglês Anthony Taylor será o árbitro do jogo entre Alemanha e Portugal, em Munique, a contar para a segunda jornada do grupo F do Euro 2020.

O árbitro natural de Manchester, de 42 anos, terá como assistentes os compatriotas Gary Beswick e Adam Nunn, enquanto o quarto árbitro será o sérvio Srdjan Jovanovic. O videoárbitro será o inglês Stuart Attwell.

Esta é a terceira vez que Anthony Taylor arbitra um jogo de Portugal. A primeira foi em 2017, num empate (1-1) com os Estados Unidos, em jogo particular. A segunda foi na antepenúltima jornada da fase de qualificação para este Europeu, que resultou em derrota (2-1) frente à Ucrânia. Resultado que impossibilitou que a seleção nacional terminasse o apuramento no primeiro lugar do grupo B. Ainda assim, qualificou-se de forma direta e, agora, volta a encontrar-se com o árbitro inglês.

Portugal e Alemanha chegam à segunda jornada do Europeu em posições muito diferentes. A seleção nacional derrotou (3-0) a Hungria no jogo inaugural, ao passo que a "Mannschaaft" perdeu (1-0) com a França. Os vigentes campeões europeu e mundial lideram o grupo F, ambos com três pontos. Qualificam-se para os oitavos de final os dois primeiros classificados de cada grupo e os quatro melhores terceiros.

O Alemanha-Portugal terá pontapé de saída às 17h00 de sábado, 19 de junho, na Allianz Arena, em Munique. Jogo com relato na Renascença, em direto do estádio, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.