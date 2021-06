CMLgate. Cedência de dados “é gravíssimo” e chega a Bruxelas pelo PSD

“É gravíssimo” e “tem de ser esclarecido” o alegado envio de dados pessoais de três manifestantes à Rússia pela Câmara Municipal de Lisboa, reage o líder do PSD nesta quinta-feira, numa publicação no Twitter.





O PSD reagiu ao caso também fora de portas, com seis eurodeputados a enviar uma pergunta escrita ao presidente do Conselho Europeu e ao Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, a questionar a autoridade europeia de proteção de dados e pedindo debates nas comissões de Liberdades e Garantias e de Assuntos Externos do Parlamento Europeu.

Paulo Rangel, Lídia Pereira, José Manuel Fernandes, Maria da Graça Carvalho, Álvaro Amaro e Cláudia Monteiro de Aguiar decidiram questionar a atuação de Fernando Medina, apoiando assim a iniciativa do candidato do PSD, Carlos Moedas.

“A atuação da autarquia dirigida por Fernando Medina é inaceitável e contraria os valores essenciais que a União Europeia, o PSD e o PPE defendem. Os deputados do PSD no Parlamento Europeu estão ao lado de Carlos Moedas na defesa destes princípios e destes valores fundamentais. Vamos por isso apresentar nas instituições europeias este caso inédito que contraria gravemente as ações diplomáticas que temos vindo a desenvolver contra a ditadura russa”, afirma Paulo Rangel, o chefe da delegação europeia do PSD, num comunicado enviado nesta quinta-feira à Renascença.

O que os eurodeputados querem saber junto de Charles Michel (Conselho Europeu) e de Josep Borrel (Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança) é se a atuação da autarquia é “consentânea com os valores europeus e práticas diplomáticas em relação à Rússia”.

Ao nível nacional, o cabeça de lista às autárquicas pelo PSD, Carlos Moedas, pediu a demissão do presidente da Câmara de Lisboa depois de se ter ficado a saber que a autarquia partilhou com Moscovo dados pessoais de três ativistas que organizaram uma manifestação pela libertação do opositor Alexei Navalny.