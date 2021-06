Eduardo Pinheiro recusa candidatura pelo PS ao Porto

O candidato escolhido pelo Partido Socialista para a se candidatar à Câmara Municipal do Porto recusou o convite, esta quarta-feira.

O nome de Eduardo Pinheiro foi apresentado pela Federação Distrital do Porto do Partido Socialista, na terça-feira.

Esta quarta-feira, contudo, o próprio candidato emitiu um curto comunicado em que agradece, mas recusa o convite.

“Recebi com orgulho o convite do presidente da Federação Distrital do Porto do PS para encabeçar uma candidatura à Câmara Municipal do Porto”, diz. “Contudo, após reflexão cuidada, declinei hoje o convite que me foi endereçado.”

“Agradecendo a confiança depositada, afirmei a minha total disponibilidade para apoiar o Partido em torno de uma candidatura alternativa ao atual poder autárquico.”

Eduardo Pinheiro continuará assim a ocupar o cargo de secretário de Estado da Mobilidade, no atual Governo.

A Câmara Municipal do Porto é atualmente presidida por Rui Moreira, que se candidatou como independente.