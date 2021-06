Ogier na frente na Sardenha. Hyundai com dia para esquecer

Sébastien Ogier terminou o segundo dia do Rali da Sardenha na frente, com o seu companheiro de equipa na Toyota, Elfyn Evans, no segundo lugar. Uma "dobradinha" da Toyota, que tal como em Portugal, contou com os azares dos pilotos da Hyundai.

Primeiro Tanak, depois Dani Sordo. O estónio liderava confortavelmente o rali, na manhã de sábado, mas partiu a suspensão na quarta especial do dia e foi obrigado a desistir. Antes, Sordo já tinha tido problemas e perdido a segunda posição para Ogier, que ascendeu à liderança, após o acidente de Tanak.

O francês da Toyota estabilizou na vantagem sobre Dani Sordo, na casa dos 20 segundos, até que na penúltima especial do dia, o espanhol exagerou numa curva e capotou o i20 WRC. Os danos no carro motivaram a desistência de Sordo.

Elfyn Evans subiu, assim, à segunda posição e está a 38,9 segundos do seu companheiro de equipa. Neuville, no Hyundai que resta, surge na terceira posição, já a mais de um minuto de Ogier.

O quarto classificado é Katsuta, no Yaris com definições de 2020, a mais de quatro minutos de Seb Ogier. O topo da classificação do Rali da Sardenha, à entrada para o último dia de prova, parece estar definido.

Ficarão em aberto os pontos da "Power Stage", com o regresso à estrada dos pilotos que desistiram. O campeão do mundo tem a oportunidade de consolidar a liderança do campeonato e a Toyota, com Evans, vencedor do Rali de Portugal, na segunda posição, está com boas perspetivas de transformar o WRC numa luta entre os dois Yaris.