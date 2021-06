Outra pedra. Tanak desiste na Sardenha, como tinha acontecido em Portugal

Ott Tanak foi obrigado a desistir do Rali da Sardenha, depois de ter sofrido acidente na 12.ª especial. Tal como aconteceu em Portugal, o piloto da Hyundai liderava confortavelmente a prova, com 40 segundos de vantagem sobre Ogier, quando bateu numa pedra e danificou a suspensão do i20 WRC.

Tanak fica fora da luta pela vitória no rali e Ogier herda o comando, com 17,5 segundos de vantagem sobre Dani Sordo. O espanhol da Hyundai já sentiu dificuldades este sábado e perdeu, na altura, o segundo posto para o francês da Toyota. Com a desistência de Tanak, Sordo regressa ao segundo lugar, sob ameaça de Elfyn Evans.

O britânico, vencedor do Rali de Portugal, é terceiro, ao final da manhã, a 14,6 segundos de Sordo.

Tanak deverá voltar ao rali no domingo, para tentar pontuar na "Power Stage", mas a desistência na Sardenha, quinta prova em 12, afasta-o da luta pelo título no Mundial de Ralis.

Ogier e Evans têm a possibilidade de começar a definir uma luta entre Yaris pelo campeonato.