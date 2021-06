Solos contaminados. Falta de legislação específica custou 45 milhões a Portugal

O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente diz que a não aprovação até agora da legislação específica sobre solos contaminados "tem impedido a venda de terrenos" e tem também impedido a APA de avançar no mapeamento dos solos contaminados. "Esse trabalho não está efetivamente concluído porque é um trabalho intensivo, que exige recursos, é preciso ir aos locais para retirar amostras". Nuno Lacasta admite por isso não estar em condições de confirmar quantos são sítios contaminados em Portugal.

Objeto de três recomendações do Parlamento e uma promessa nunca cumprida pelo Governo, o projeto legislativo para Prevenção da Contaminação e Remediação de Solos volta a estar em cima da mesa. Nuno Lacasta diz estar em condições de afirmar que o executivo de António Costa "está a ultimar um diploma que recupera os objetivos e princípios do projeto legislativo apresentado pela APA em 2015".

Portugal desperdiçou 45 milhões de euros, por não ter aprovado legislação específica para solos contaminados. As contas são feitas pelo presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, que há seis anos espera que a proposta que apresentou seja aprovada.

Resultantes de atividades industriais, minas, agricultura intensiva e bases militares, os ambientalistas estimam que os solos contaminados serão mais de 2 mil, muitos deles no Norte de Lisboa e na margem Sul do Tejo. Rui Berkemeier estuda o problema há muitos anos. O ativista da associação ambientalista Zero diz que os casos mais graves de contaminação envolvem os hidrocarbonetos. Explica os riscos para a saúde pública, exemplificando com o que aconteceu no Parque das Nações, nomeadamente com a construção do Hospital da CUF Descobertas, que obrigou vários moradores a ter de mudar de casa.

"A libertação dos gases dos hidrocarbonetos podem entrar pelas canalizações, pelas caves, pelas garagens. Pode construir-se um edifício em cima de uma zona dessas e anos mais tarde vem a descobrir-se que existe a contaminação. E é um problema muito difícil de resolver. Embora existam soluções técnicas".

O ambientalista Rui Berkemeier lamenta que há 6 anos o país esteja à espera de legislação específica para solos contaminados. Revela que "pediu explicações ao Primeiro-Ministro António Costa. Este remeteu para o Ministro do Ambiente que à Zero disse zero".

O advogado José Eduardo Martins, secretário de Estado do Ambiente dos governos de Durão Barroso e Pedro Santana Lopes, diz que o impasse "é fácil de perceber". O Governo "não aprova a legislação porque a maior parte dos passivos ambientais são públicos". A remedição daqueles solos "terá de ser paga pelo Estado porque eles não têm em dono ou não é possível responsabilizar os proprietários anteriores".