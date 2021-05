Concelho de Lisboa teve "três vezes mais casos" do que o esperado

Segundo Carla Nunes , diretora da Escola Nacional de Saúde Pública e uma das especialistas presentes na reunião desta sexta-feira no Infarmed , o concelho de Lisboa teve 3,28 vezes mais casos observados do que o esperado, tendo em conta o panorama nacional, durante a últimas três semanas.

Relativamente à situação epidemiológica, o concelho de Lisboa é dos poucos concelhos entre março e o dia 25 de maio a registar uma taxa de incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes.

No mesmo período, toda a região de Lisboa e Vale do Tejo apresenta um “crescimento da incidência por ser uma zona de grande densidade e movimentos pendulares intensos”, diz André Peralta Santos, da Direção-Geral da Saúde.

Assim, explicam os especialistas, os novos casos concentram-se sobretudo no centro do concelho e em freguesias limítrofes de outros concelhos à volta da cidade.

“As freguesias contíguas apresentam incidências superiores a 120 casos”, disse André Peralta Santos, que acrescenta “o crescimento está a dispersar-se ao longo das freguesias mais periféricas”, apesar de algumas freguesias no centro de Lisboa terem "uma tendência de descida”.

No Conselho de Ministros de quinta-feira, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, apresentou as alterações ao mapa do desconfinamento e foi anunciado que o concelho de Lisboa estava agora em situação de alerta e sob risco de regredir no plano.

Mariana Vieira da Silva disse que a região de Lisboa e Vale do Tejo “tem níveis de incidência crescentes” e que os números “são motivo de preocupação” para as autoridades de saúde.