Falta de reconhecimento afasta profissionais qualificados da hotelaria

Os hotéis estão a reabrir aos poucos, mas além das dificuldades de tesouraria para iniciarem as operações até que consigam as primeiras receitas, deparam-se com a falta de mão-de-obra qualificada.

O alerta foi deixado hoje em Fátima, no início do 17º Congresso da ADHP – Associação de Diretores de hotéis de Portugal – pelo presidente, Raúl Ribeiro Ferreira. Os cursos de gestão hoteleira não têm saída apenas para o setor do turismo e muitos profissionais, com o encerramento das unidades hoteleiras, procuraram alternativas.

Por isso, “nos próximos tempos vai ser difícil encontrar recursos humanos disponíveis. Quem já está na operação sente que há falta de pessoas e com qualificação. Essa situação vai gerar subida dos ordenados, o que pode não ser mau, se for comportável com o aumento das receitas”, referiu Ribeiro Ferreira no congresso que decorre hoje e amanhã.

“Para ter serviços de qualidade e garantir a boa imagem do país, é preciso ter pessoas com formação e qualificação. No entanto, há quem se afaste desta área precisamente porque as diversas profissões não são devidamente reconhecidas e valorizadas, quer a nível financeiro, quer social”.

Por isso, o presidente da ADHP alertou a Secretária de estado do Turismo, Rita Marques, para o facto da tabela de classificação dos empreendimentos continuar por rever. Nessa revisão, defende a ADHP, os recursos humanos também devem ter pontos.

Ribeiro Ferreira frisa que “a aposta num diretor de hotel devidamente certificado, em quadros com licenciaturas, com mestrados ou pós-graduações e noutro tipo de formação é fundamental para se garantir a sustentabilidade das profissões no setor e que se mantenham na atividade”.

De "bazuca" a "boomerang"

Rita Marques reafirmou hoje que o turismo português não precisa de reformas estruturais e por isso, não se justificava entrar no PRR – Programa de Recuperação e Resiliência.

Por outro lado, o Plano de Reativação do Turismo apresentado a semana passada e com mais de 6 mil milhões de euros (quase metade do valor da “bazuca europeia”), segundo a Secretária de estado, permite ajudar as empresas nesta fase mais difícil e promover a aceleração para atingir as metas definidas na Estratégia 2020-2027.