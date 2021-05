Mais três mortos e 375 infetados com Covid-19. Lisboa com cerca de metade dos novos casos

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais três mortos e 375 infetados com Covid-19. O boletim diário da Direção-Geral da Saúde indica que o valor do R mantém-se inalterado desde ontem, ou seja, 1,06 quer a nível nacional, quer no continente.

As três vítimas mortais registaram-se uma no Norte, outra no Centro e outra nos Açores. Quanto a idades, uma das vítimas tinha mais de 80 anos, outra tinha entre os 40 e os 49 anos e outra entre 30 e os 39 anos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista cerca de metade das novas infeção (175), seguida do Norte com 103. O Alentejo, com 20 novos casos, ultrapassa a região Centro (19) e o Algarve conta com 11 novas infeções. As regiões autónomas registam 26 novos casos, nos Açores, e 21, na Madeira.

Por idades, a faixa etária entre os 30 e os 39 anos é a que regista maior aumento de casos.

O aumento de casos na região de Lisboa e Vale do Tejo está a preocupar as autoridades e é esperado para esta terça-feira à tarde o anúncio de novas medidas para conter o crescimento e combater o contágio.



O número de internados retomou uma tendência de descida e há agora 237 pessoas internadas com Covid-19 nos hospitais, menos duas do que ontem, sendo que 52 estão nos cuidados intensivos (menos cinco do que ontem).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 845.840 casos da doença, dos quais 17.021 morreram e 806.648 conseguiram recuperar.

Ainda segundo informação da DGS, já foram administradas até ao momento mais de cinco milhões de doses de vacinas contra a Covid (5.009.910), sendo que 1.552.920 pessoas já têm o esquema vacinal completo e 3.456.990 receberam uma dose da vacina.