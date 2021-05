Covid-19. ​Medidas para Lisboa anunciadas esta terça-feira

Veja também:

O Governo e as autoridades de saúde vão anunciar novas medidas de combate à Covid-19 para a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) esta tarde. O aumento de casos na região da capital está a preocupar as autoridades e esta segunda e terça-feira têm estado a decorrer várias reuniões com vista a decidir que medidas tomar para conter o crescimento e combater o contágio.

Na conferência de imprensa, que vai decorrer no Instituto Nacional de Saúde Pública, o Governo vai ser representando pelo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, e pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, que é o coordenador do combate à Covid-19 para a região de Lisboa e Vale do Tejo.

Já esta terça-feira de manhã, a ministra da Saúde recusou-se a prestar declarações aos jornalistas que tentaram acompanhar a sua visita a instalações médicas em Oeiras. O discurso de Marta Temido no evento só pode ser acompanhado pela agência Lusa. Os restantes órgãos de comunicação social foram mandatos sair da sala com o argumento de que o espaço era exíguo.

A governante presidiu à inauguração das instalações provisórias da Unidade de Saúde Mental de Oeiras do Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (CHLO) e inaugurou a Exposição de Fotografias de Arte Urbana no Concelho de Oeiras “Proximidade e Diferenciação”.