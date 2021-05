Sintra. Católicos e evangélicos juntos em Encontro Cristão

"Permanecer n'Ele" é o tema deste evento que acontece já há 11 anos, mas que por causa da pandemia, vai decorrer também em versão online, havendo assim muito menos participantes no Centro Cultural Olga Cadaval, devido às restrições impostas pela Covid-19.

Como não pôde realizar-se em janeiro devido ao confinamento, acontece agora por ocasião da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos no Hemisfério Sul e coincide também com o Dia Internacional da Família que se assinala este sábado.

Por isso, Luís Parente Martins, responsável pela Plataforma Encontro Cristão, reconhece que "esta data não podia ser melhor escolhida, porque o que queremos é, sobretudo, constituir e construir entre todos os cristãos uma família onde a Paternidade de Deus seja muito mais importante do que todas as diferenças que nós temos".

O evento, marcado para as 18h30, promete "refletir sobre como é que nós podemos 'Permanecer n'Ele', permanecer em Jesus Cristo, estar mais ligados a Jesus Cristo, por um lado, porquê, para quê (...). E depois o como, como fazer isto na prática do dia-a-dia. E, por isso, vamos ter a ajuda de algumas pessoas relevantes das nossas comunidades cristãs, das nossas Igrejas que nos ajudarão a refletir sobre este tema. Será, portanto, uma noite de reflexão, no sentido de tentarmos discernir quais os melhores caminhos para permanecer. E também um tempo de oração em comum", refere.

Desta vez, o encontro vai decorrer numa versão online e também de forma presencial, com cerca de 80 participantes no Centro Cultural Olga Cadaval, devido às restrições impostas pela pandemia.

Vão estar presentes por parte da Igreja Católica, D. Joaquim Mendes e o padre Peter Stilwell, Diretor do Departamento das Relações Ecuménicas e do Diálogo Inter-Religioso do Patriarcado de Lisboa.

Quanto às Igrejas Cristãs, participam, entre outros, o Presidente da Aliança Evangélica, António Calaim, da Igreja Evangélica Metodista, o Bispo Sifredo Teixeira e da Igreja Lusitana - Comunhão Anglicana o Bispo D. Pina Cabral.

Haverá ainda uma mensagem enviada pelo Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa "é um cristão que encoraja todos a construírem a fraternidade", sublinha Luís Parente Martins.

"Esta dinâmica dos afetos que ele promulgou, traduzindo para uma linguagem cristã, eu diria que é a concretização do amor concreto a cada uma das pessoas e entre todos nós. O Professor Marcelo Rebelo de Sousa vem sempre dar uma palavra de incentivo e coragem para prosseguirmos neste caminho de construir esta fraternidade entre todos e, primeiro que tudo, a fraternidade entre os cristãos."