Sérgio Leal Nunes e os territórios competitivos

Como pode a geografia aumentar a competitividade no território? Que dinâmicas de atração, retenção e coesão devem estar presentes? Qual é o papel do território no processo de inovação empresarial?

A que modelos de governação partilhada se deve recorrer para aumentar a riqueza e bem-estar das populações, num país, cada vez mais, inclinado para o Litoral e despovoado no interior? Que papel está reservado às autarquias e às políticas de proximidade?

De que maneiras se deve estudar de maneira integrada a localização das empresas e a sua fixação posterior, criando condições para que permaneçam num território? Qual será o impacto da pandemia na reorganização dos territórios de baixa densidade?

Com desafios da Comissão von der Leyen no horizonte 2050, como a descarbonização da economia, as transições climáticas e digitais, a pandemia fez disparar campainhas de alarme? Vamos ter todos – decisores políticos, academia, a sociedade civil – mais conversas sobre o ordenamento do território? A escala municipal é importante, mas temos de falar mais de cidadania intermunicipal e regional?

São perguntas para o economista Sérgio Leal Nunes, professor do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), renomado especialista em políticas de desenvolvimento territorial.