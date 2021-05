​Vacinação Covid-19 ao domicílio. “Do fundo do coração, muito obrigada”

Nova vacina, novo domicílio

Desta vez, encontramos Joaquim, 83 anos, sentando no sofá, da sua pequena casa. Joaquim não consegue andar, tem graves problemas de visão e uma doença oncológica. Perguntamos se sabe o que vai acontecer. “Sim, senhora. Vou ser vacinado." Sabe também que é a vacina “contra a pandemia”.

Em tempos, foi ladrilhador. Chegou a viver na Venezuela e na África do Sul. Solteiro, vive com os cuidados da irmã, Maria do Carmo, 10 anos mais nova, também já vacinada com uma dose. Muito atenta e meiga com o irmão, Maria do Carmo abre a porta de casa com alegria e não se cansa de agradecer. “Muito obrigada, do fundo do coração”, diz, por várias vezes.

Cumpre-se outra vez o protocolo. Vacina administrada, recomendações dadas, meia hora de vigilância feita e ruma-se à última casa da manhã.

Aqui vai ser vacinação dupla - um casal de 82 e 87 anos. Ela com Alzheimer, ele já "meio apardalado", diz o filho, acompanhado da mulher, ambos no desemprego. Preferem não prestar declarações pois, dizem, são uma família discreta. Oferecem um bolinho, falam com a enfermeira sempre prestando atenção se há alguma reação adversa. Nada a registar, fazem-se as despedidas.