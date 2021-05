Organizações de direitos humanos exigem investigação a massacre no Rio de Janeiro

Durante a manhã de quinta-feira, uma ação policial no Rio de Janeiro levada a cabo pelas autoridades contra um grupo criminoso suspeito de tráfico de droga terminou com 25 mortos (entre eles um polícia). Segundo as autoridades e especialistas, a ação na favela do Jacarezinho foi a operação policial autorizada mais letal da história da cidade.

À agência espanhola Efe, especialistas em segurança pública declararam que o desfecho da ação foi "o maior massacre da história do Rio de Janeiro" e acreditam que a operação terá sido "de vingança". Isto porque o Supremo Tribunal Federal do Brasil proibiu em 2020 fiscalizações deste género em favelas devido à pandemia da covid-19 e a polícia poderá ter agido após a morte de um agente.

Durante os disparos, as pessoas perseguidas pela polícia tentaram fugir saltando telhados, de casa em casa. Segundo a Reuters, a operação mobilizou 200 agentes em veículos blindados e helicópteros militares.

Esta sexta-feira, as autoridades internacionais questionaram o uso de força letal pela polícia do Rio de Janeiro. O porta-voz do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Rupert Colville, disse ter recebido "reclamações preocupantes de que a polícia não tomou as medidas necessárias para preservar as provas na cena do crime, o que poderia dificultar a investigação desta operação trágica e letal".

Colville mostrou-se preocupado pelo massacre que, segundo o porta-voz da agência da ONU, "confirma uma longa tendência ao uso desnecessário e desproporcional da força nas favelas, bairros pobres e marginalizados habitados predominantemente pela população negra".

Na mesma conferência, o porta-voz informou ainda que pediu ao procurador-geral brasileiro que seja aberta uma investigação ao massacre "de acordo com os padrões internacionais", imparcial e transparente, de forma a garantir a segurança das testemunhas.