Pelo menos 25 mortos em tiroteio numa favela do Rio de Janeiro

Pelo menos 25 pessoas morreram, incluindo um agente da polícia, num tiroteio esta quinta-feira numa favela no Rio de Janeiro.

Segundo as autoridades, foi lançada uma operação na favela do Jacarezinho quando a polícia soube que um bando de traficantes de droga estava a recrutar menores.

A operação rapidamente degenerou num tiroteio, que acabou num banho de sangue, com pelo menos 25 mortos já confirmados.

A polícia já confirmou a morte de um dos seus agentes, fazendo uma publicação nas redes sociais a louvar o seu serviço e dizendo que honrou a profissão.

"Com extremo pesar, a Secretaria de Polícia Civil informa o falecimento do inspetor de polícia Andre Leonardo de Mello Frias, nesta quinta-feira (06/05), durante operação de combate ao crime organizado na comunidade do Jacarezinho, Zona Norte do Rio."

"A Sepol se solidariza com amigos e familiares, e sente muito a dor pela morte do inspetor que teve uma trajetória ilibada na instituição, sendo admirado e respeitado por todos. Ele honrou a profissão que amava e deixará saudade. Mas também deixa o sentimento de que o trabalho não pode parar", lê-se.

Na mesma nota, a polícia explica que "a ação foi baseada em informações concretas de inteligência e investigação. Na ocasião, os criminosos reagiram fortemente. Não apenas para fugir, mas com o objetivo de matar. Infelizmente, o cenário de guerra imposto por essas quadrilhas comprova a importância das operações para que organizações criminosas não se fortaleçam."

Há indicação de que houve alguns feridos, atingidos por balas perdidas que atingiram o metro, que as autoridades lamentam. "A Secretaria lamenta, ainda, pelas vítimas inocentes atingidas no metrô. Segundo informações, felizmente elas não têm risco de morte."

[Notícia atualizada às 18h58]