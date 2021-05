Costa saúda o “mais abrangente e ambicioso compromisso” saído da Cimeira Social

António Costa classificou o acordo saído da Cimeira Social da União Europeia, esta sexta-feira, como o “mais abrangente e ambicioso compromisso alguma vez alcançado de forma tripartida ao nível europeu”.

No discurso final, com que se encerrou a cimeira que decorreu no Porto, sob a égide da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, António Costa considerou “um marco histórico” o facto de se ter conseguido sentar à volta da mesma mesa o presidente do Conselho Europeu, a presidente da Comissão Europeia e os parceiros sociais.

O agradecimento de Costa foi dirigido de forma particular aos parceiros europeus. “Este compromisso marca o início de uma caminhada que faremos em conjunto, mas quero agradecer a todos os parceiros sociais que de uma forma franca e aberta trabalharam connosco nestes meses para podermos encontrar um compromisso em que todos nos podemos rever.”

“Todos me disseram uma mensagem muito clara. Queremos trabalhar, estamos dispostos a tentar, mas nunca nos chamaram para que nos sentássemos à mesa com as instituições, para negociar em conjunto. Deixem-nos participar na elaboração e não nos apresentem simplesmente um documento na véspera para aceitar ou rejeitar”, recordou António Costa, concluindo que “creio que correu muito bem, a vossa parte foi decisiva e graças a ela podemos ter hoje este compromisso.”

O primeiro-ministro de Portugal referiu ainda o Parlamento Europeu, a quem agradeceu por ter ultrapassado “uma certa desconfiança das instituições e do conselho em particular. “Sei bem que receava não ser devidamente tido em conta, mas acho que conseguimos provar aqui que no respeito pelas competências próprias, todas podem participar e a resolução do Parlamento europeu foi decisiva para a construção deste compromisso.”