TAP. “Estado está a enfiar dinheiro num buraco” que pode não acabar em 2023

A comentadora d’As Três da Manhã lembra que, por isso, a companhia “está debaixo do plano de recuperação” e “o Estado não pode impedir os despedimentos nem toda a parte social e de reestruturação”.

Entretanto, “está a enfiar cada vez mais dinheiro na TAP num buraco que não temos a certeza que, mesmo em 2023, possa recuperar”.

Graça Franco comentava assim a entrevista do ministro da Economia à Renascença, na qual Siza Vieira fala também da negociação do próximo Orçamento do Estado, acusando o PSD de ser imprevisível, mas mostrando-se otimista quanto a acordos com a esquerda.

N’As Três da Manhã, a especialista em assuntos económicos considera que tais acordos vão depender “da força que esses partidos confirmem nas eleições”.

Graça Franco comenta ainda o apoio do Estado às empresas pelo aumento do salário mínimo.