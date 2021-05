Pedro Siza Vieira. Apoio ao aumento do salário mínimo custa 60 milhões e só vale para este ano

Pedro Siza Vieira é o ministro da Economia e Transição Digital e o número dois do Governo. Confia que muitas empresas já serão capazes de recuperar sozinhas da pandemia e para as outras explica que o Governo está disponível para ser uma espécie de co-investidor.

Estamos na semana do fórum para a transição digital que é também a semana da cimeira social com que o governo quer marcar este semestre europeu. Que avaliação é possível fazer da transição digital que esta pandemia obrigou ou acelerou?

Acelerou, é como diz. A transição digital está em curso desde há alguns anos. No início da legislatura, o Governo identificou a transição digital como um dos quatro desafios estratégicos para a década. O plano de ação que aprovamos visa capacitar as pessoas, ajudar a transformação digital das nossas empresas, transformar a administração pública, utilizando as tecnologias digitais. Neste ano, a resposta à pandemia obrigou a acelerar este processo. Passámos de 40% de empresas com presença na internet para 60%. As vendas online aumentaram brutalmente. Muitos mais cidadãos passaram a fazer pagamentos eletrónicos. Muitas que tinham até medo de utilizar a internet começaram a fazê-lo para se relacionarem com os serviços públicos ou o seu banco. Isso diz-nos que a nossa economia e a sociedade estão mais preparadas do que supúnhamos para abraçar esta transição digital.

Do ponto de vista dos trabalhadores e das empresas, muitos foram obrigados a fazer essa transição digital e nem todos o terão conseguido fazer. Quem é que vai ficar para trás?

O desafio é não deixar ninguém para trás. O desafio como UE é assegurarmos que cada vez mais pessoas tenham acesso à formação necessária. É por isso que Plano de Ação de Transição Digital e no PRR a parte de leão está muito vocacionada para as competências digitais.

Existe algum levantamento sobre as empresas que têm essas necessidades mas também das que não estão a conseguir resistir a esta crise que estamos a viver?

No âmbito do programa Indústria 4.0, fizemos precisamente o levantamento do nível de maturidade digital das empresas. Há dois anos, 25% tinham-no.

E as que agora não terão viabilidade?

As empresas que agora não terão forma de melhorar as suas operações, o relacionamento com clientes e fornecedores com recurso a tecnologias digitais vão ter cada vez mais dificuldade em manter-se em atividade. Por isso, estamos a tentar capacitar empresas com programas de mentoria digital, apoio à aquisição de tecnologias.

Como se resolve a “bomba relógio” das moratórias de crédito?

Já ouvi falar muito dessa expressão. Falando francamente, não é uma bomba relógio. Durante o período mais crítico de encerramento de atividade, entendemos proteger a tesouraria das empresas. Segundo a avaliação do Banco de Portugal, ao longo deste tempo, desde o início das moratórias até setembro, as empresas puderam poupar cerca de 11 mil milhões de euros. Os depósitos das empresas aumentaram 9 mil milhões de euros. Para as empresas que foram mais impactadas pela crise, como o comércio, turismo, restauração, em alguns segmentos da atividade industrial como o vestuário, a saída da crise vai demorar mais algum tempo. Precisamos de ajudar não as empresas em geral, mas estes segmentos onde o impacto da crise foi maior e onde a retoma foi mais lenta.

Ajudar como?

Nestes sectores, é conveniente darmos mais tempo, espalharmos a amortização da dívida por mais anos, sermos capazes eventualmente de dar algum período de carência durante os primeiros tempos, dois, três anos.

Como é que isso será feito?

Encorajamos, e estamos em discussão com o sector bancário, a que os bancos que conhecem melhor a situação dos seus clientes possam ter discussões com os clientes no sentido de perceber qual é a reestruturação [da dívida] que faz sentido para cada um: é mais tempo, é carência, etc. O Governo está disponível, caso os bancos acordem com os seus clientes essas reestruturações, para garantir uma parte dessa dívida, para cobrir algum risco.

Através do Banco de Fomento?

Sim.

E o BEI, também entra aí?

O BEI vai ter outras intervenções. Não quero misturar os temas. A minha mensagem é esta: as moratórias de crédito foram críticas para ajudar as empresas a ultrapassar este período, grande parte dos sectores de atividade vão ter capacidade (e nós estamos a avaliar isso quase semana a semana), sem esforço desproporcionado, de voltar a enfrentar o serviço de dívida regular. Em alguns sectores, ou subsectores mais afetados, precisamos de trabalhar com o sistema bancário para dar condições para eles espalharem o prazo de amortização da dívida.