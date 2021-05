Algarvia é volta da oportunidade para os ciclistas portugueses

Arranca esta quarta-feira, e termina no domingo, a 47.ª Volta ao Algarve, já com a certeza de que a prova terá um novo vencedor e com Rui Costa como principal favorito. O líder da UAE-Emirates enverga o dorsal número 1 e conta na equipa com a asssitência dos compatriotas Ivo e Rui Oliveira.



Transferida de fevereiro, início do ano velocipédico, para maio, na véspera da Volta a Itália, que começa no sábado, 8 de maio, a Algarvia perde protagonismo e não conta, este ano, com um número tão elevado de grandes nomes internacionais, como é habitual.

Ainda assim, e além de Rui Costa, há outros ciclistas de destaque no pelotão internacional, que apesar de poderem não lutar pela geral, estarão na corrida por etapas, como são os casos de Sam Bennett, Pascal Ackermann, Nils Politt ou Diego Rosa. Nota também para a presença, por exemplo, do espanhol José Manuel Diaz, da Delko, que venceu a edição de este ano da Volta à Turquia.