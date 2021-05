Deceuninck confirma João Almeida na Volta a Itália

Está confirmada a presença de João Almeida na Volta a Itália, entre 8 e 30 de maio. O ciclista português, que liderou a última edição da prova durante 15 dias e terminou na 5.ª posição da classificação geral, será um dos líderes da Deceuninck-QuickStep, que contará também Remco Evenpoel.

O belga, de 21 anos, fará a sua primeira aparição na estrada, depois da queda sofrida no ano passado e que o afastou do Giro. Será a primeira corrida do ano de Evenpoel e a sua estreia em provas de três semanas.

João Almeida está em boa forma em 2021, com alguns resultados de relevo: terceiro na Volta aos Emirados Árabes Unidos, sexto no Tirreno-Adriático e sétimo na Volta à Catalunha, em que venceu a classificação da juventude. Resultados que lhe dão confiança para encarar o Giro.

“No ano passado, foi um Giro incrível. A equipa colocou um esforço enorme no que foram três semanas fantásticas, mas duras. Lutámos por um bom resultado e acabei no quarto lugar. Gostaria de voltar a estar lá em cima, a lutar por um bom resultado e manter boas sensações”, declarou o ciclista luso, citado em comunicado da formação belga.