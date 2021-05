Caso Marega. V. Guimarães punido com três jogos à porta fechada

O Vitória de Guimarães informa que foi punido com a sanção de realização de três jogos à porta fechada, e multa de 53.550 euros, pela prática de infração disciplinar, no âmbito do "Caso Marega".

O clube anuncia recurso da decisão do Conselho de Disciplina para o Tribunal Arbitral do Desporto, "por não concordar com os seus fundamentos e com o seu sentido".

De acordo com a informação do Vitória, o Conselho de Disciplina condenou os minhotos ao abrigo do artigo 113.º do regulamento, sobre comportamentos discriminatórios:

"Os clubes que promovam, consintam ou tolerem a exibição de faixas, o cântico de slogans racistas ou, em geral, quaisquer comportamentos que atentem contra a dignidade humana em função da raça, língua, religião, origem étnica, género ou orientação sexual serão punidos com a sanção de realização de jogos à porta fechada a fixar entre o mínimo de dois e o máximo de cinco jogos e, acessoriamente, com a sanção de multa".

O caso reporta ao incidente de fevereiro de 2020, quando Marega abandonou o relvado do D. Afonso Henriques, durante o jogo entre Vitória de Guimarães e FC Porto, depois de ouvir comentários racistas de alguns adeptos.