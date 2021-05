R desce em quarto dia sem mortes por Covid e com 180 novos casos

Veja também:

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde desta segunda-feira indica que, nas últimas 24 horas, não houve mortos por Covid-19. O documento revela ainda que há 180 novos casos e que o valor do R continua a descer, estando agora a 0,96, quer a nível nacional, quer no continente.

Cerca de metade dos novos casos continua a registar-se na região Norte (86), seguido de Lisboa, com 50 casos, 11 na região Centro e seis no Algarve. O Alentejo não regista novas infeções nas últimas 24 horas, apesar de ser nesta região que se situa Odemira, concelho onde duas freguesias estão sob cerca sanitária.

É o primeiro dia desde 24 de agosto de 2020 que o Alentejo tem um dia sem registo de casos novos.

Nos últimos oito dias, é a quarta vez que Portugal não regista qualquer morto por Covid.

O número de casos ativos também recuou, para 23.356 casos, menos 223 do que ontem. Em sentido contrário, o número de internamentos subiu. Há, agora, 322 pessoas internadas nos hospitais com Covid, mais 11 do que ontem, das quais 90 em cuidados intensivos (mais cinco do que ontem).

Por faixas etárias, os idosos com mais de 80 anos e os que têm entre 70 e 79 anos são os que registam menor número de novos casos, 10 e 11, respetivamente. Já a faixa etária entre 60 e os 69 anos é a que regista maior número, com 43 casos, seguda da faixa etária entre os 10 e os 19 anos, com 31 casos.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 837.457 casos da doença, dos quais 797.124 conseguiram recuperar e 16.977 morreram.

Ainda segundo informação da DGS, até ao momento foram administradas 3.324.285 doses da vacina, sendo que 2.451.606 pessoas receberam pelo menos uma dose e 872.679 pessoas receberam as duas.